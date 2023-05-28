استمرار نشاط الرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الأحد الموافق 28 مايو، استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق بالمحافظة.

ويساعد نشاط الرياح على الإحساس باعتدال الطقس خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس حارًا نهارًا، معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره، خصوصًا في المناطق المكشوفة.

وكانت المحافظة قد شهدت أمس السبت حالة من عدم الاستقرار، شملت الرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تساقط الأمطار الخفيفة على فترات.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا وتبقى ليلًا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس مائلًا للحرارة نهارًا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، خصوصًا في فترات الصباح الباكر، مع استمرار الرياح الخفيفة على الأنحاء كافة، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة في معدلاتها، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحًا.

طقس حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 34 درجة بالفيوم:

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 34 درجة للعظمي نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 22 درجات مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم النزول ليلًا، أو خلال ساعات الصباح الباكر ارتداء الملابس المناسبة، خلافًا للملابس التي يتم ارتدائها خلال ساعات النهار والتي دائمًا ما تكون فاتحة اللون، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 35 كيلو مترًا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو مترًا في الساعة، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق خصوصًا على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج خلال الفترات التي تشهد الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلا في حالة الضرورة أو ارتداء كمامة على الوجه حفاظًا على صحة المواطنين.