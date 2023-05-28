أردوغان يدعو الناخبين للمشاركة في جولة إعادة الانتخابات التركية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك للمشاركة في عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدأها، اليوم الأحد، فيما يعد أردوغان هو الأوفر حظًا في انتخابات الإعادة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز في إسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

وقال: "هل سنركض إلى صناديق الاقتراع غدًا؟ هل سنُدلي بأصواتنا في الساعات الأولى من الصباح؟ لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى"، بينما رد مناصروه بحماس "نعم".

وأضاف: "سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب (إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى)، هل سنكمل العمل الذي لم ننته منه في 14 مايو بأغلبية ساحقة من خلال توسيع الفجوة غدًا؟"

وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو، تفوق أردوغان على كليتشدار أوغلو، وحصل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان وحلفاؤه على أغلبية برلمانية في التصويت الأولى.

وتعتبر المعارضة الانتخابات البرلمانية والرئاسية أفضل فرصة لها حتى الآن لإزاحة أردوغان من الحكم والتخلص من الإجراءات ذات التأثير الكبير التي أدخلها على تركيا، إذ تضررت شعبيته بأزمة غلاء المعيشة.

ويهدف المرشحان إلى الفوز بتأييد 8 ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.

وحصل أردوغان على 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.9% لكليتشدار أوغلو.

وتلقى أردوغان دفعة قبل أيام عندما أعلن سنان أوغان تأييده له، وحل أوغان في المركز الثالث في الجولة الأولى بحصوله على 5.2% من الأصوات.

في غضون ذلك، حصل كليتشدار أوغلو الذي يرأس أكبر حزب معارض في تركيا، وهو حزب الشعب الجمهوري، على تأييد حزب الظفر المناهض للهجرة في جولة الإعادة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعد أردوغان هو الأوفر حظًا في انتخابات الإعادة، لكن منافسه كيليتشدار أوغلو يعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوة - إما من خلال أخذ أصوات 2.8 مليون مؤيد رشحوا الفائز بالمركز الثالث أو من قبل ثمانية ملايين ناخب لم يشاركوا في الجولة الأولى.

احتدام المنافسة:

مع قرب الجولة الثانية من الانتخابات التركية، ساءت الساعات الأخيرة من السباق الرئاسي بشكل متزايد، إذ يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد حكمه في السلطة بخمس سنوات أخرى.

وقبل انتخابات الإعادة غدًا الأحد، سعى غريمه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو إلى التودد إلى القوميين لأخذ أصواتهم، وذلك من خلال التعهد بطرد ملايين اللاجئين السوريين.

وعلى إثره اتهمه أردوغان بتقديم خطاب كراهية، قائلًا إن فوز كيليتشدار أوغلو سيكون فوزًا للإرهابيين.

وقبل أن تنتهي حملاتهما مساء اليوم السبت، زار أردوغان ضريح رئيس الوزراء القومي السابق عدنان مندريس، وذلك في الذكرى الـ63 لانقلاب 27 مايو 1960، إذ يعد ذلك بمثابة تذكير للناخبين بأنه واجه محاولة انقلاب عام 2016، وأن الحكومة ستكون في أمان بين يديه.

فيما التقى منافسه بمجموعة من النساء المتضررات من الأزمة الاقتصادية في تركيا، ووعد أنه في حالة انتخابه، سيعيش بشكل متواضع، وليس في قصر رئاسي.

ولمدة 4 ساعات هذا الأسبوع، كان كيليتشدار أوغلو يجيب على أسئلة الجمهور عبر قناة على موقع "يوتيوب"، إذ وصل المشاهدون إلى 24 مليون مشاهدة حسب آخر إحصاء ويبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة.

وتعتقد الناشطة الشبابية مهتيب أن قناة "يوتيوب" يمكن أن تنجح كمال كيليتشدار، قائلة: "التواجد على قناة BaBaLa قد أثر فى الكثير من الناخبين الشباب الذين لم يصوتوا للمرة الأولى".

كما خرج كيليتشدار أوغلو في مقابلة تليفزيونية، معتبرًا أن التصويت لأردوغان يعد “ذنبًا”.

وأعلنت حملة كيليتشدار أوغلو أنها أرسلت على نطاق واسع رسائل نصية، دعت فيها إلى متابعة المقابلة التلفزيونية مع زعيم المعارضة.

وأشار كيليتشدار أوغلو في مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية “إلى الناخبين الذين يصوتون لأردوغان، لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".