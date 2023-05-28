قوات الدعم السريع تُعلن استعدادها لتجديد الهدنة

أعلنت قوات الدعم السريع، استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الامريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، في بيان على الصفحة الرسمية بتويتر، التزام قواته باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الذي تم توقيعه بمدينة جدة في 20 مايو 2023.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين بإخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء الـ 27 من مايو 2023 باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق.

وأضافت أنه "بناءً على ما تقدم ستستمر قوات الدعم السريع في مراقبة الهدنة الحالية إلى نهايتها في الـ 29 من مايو الحالي لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

حرب دامية تشهدها السودان:

وشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني والدعم السريع، سقط فيها الكثير من المدنيين، بسبب تركز أغلب المعارك وسط المدن.

واندلع القتال في 15 إبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقتل الصراع 863 مدنيًا على الأقل، من بينهم نحو 190 طفلًا، وأصاب أكثر من 3530 آخرين، وفقًا لأحدث إحصائيات من نقابة الأطباء السودانية.

ويعتمد الجيش، بقيادة عبدالفتاح البرهان، على القوة الجوية، بينما انتشرت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، في شوارع الخرطوم واحتمت بها.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين قد اكتسب ميزة في صراع يهدد بزعزعة استقرار دول المنطقة.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا السبت الماضي في جدة اتفاقًا قصيرًا لوقف النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 22 مايو الحالي، إلا أن اليومين الأولين من هذه الهدنة القصيرة شهدا اشتباكات عنيفة، قبل أن تهدأ وتيرة القتال لاحقًا، بحسب ما أكدت السعودية والولايات المتحدة الراعيتين لهذا الاتفاق.

يذكر أنه منذ تفجر القتال بين القوتين العسكريتين الأكبر في البلاد يوم 15 إبريل الماضي (2023) تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

في حين لم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن الآمال كافة علقت حاليًا على الهدنة الأخيرة، لا سيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا ألا حل إلا بالحوار وألا نصر قريبًا لأي طرف، وفقًا للمبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس.

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