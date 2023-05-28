أمطار خفيفة ورياح على محافظة قنا

تشهد محافظة قنا تساقط أمطار خفيفة مع وجود غيوم كثيفة على أنحاء المحافظة كافة مع هبوب رياح متوسطة بين الحين والآخر.

فيما لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوط نخلة عليها بسبب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة قنا، داخل منطقة الجبيل، التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع ربة منزل تدعى “وردة عبدالصبور مرغني السمان، تبلغ من العمر 39 عامًا، بسبب العاصفة الترابية حال ذهابها لنقل الماشية سقطت عليها نخلة أدت إلى وفاتها في الحال بقرية دندرة بقنا.

المجالس المحلية فى المحافظة بدورها أعلنت عن انعقاد غرفة الأزمات والكوارث وذلك على مدار الساعة لمتابعة الموقف بشكل مستمر.