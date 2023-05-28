عمر العربي يتوج بالذهبية وعفيفي بالفضية ببطولة أفريقيا للجمباز بجنوب أفريقيا

توج عمر العربي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بذهبية منافسات الفردي ببطولة أفريقيا رقم 17 المقامة في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري.

وحصد "العربي" الميدالية الذهبية عقب تحقيقه 82.131 نقطة وحل مواطنه محمد عفيفي في المركز الثاني برصيد 78.932 نقطة، فيما جاء الجزائري هلال متيجي في المركز الثالث برصيد 77.030 نقطة.

ليضيف الفراعنة ميداليتين جديدتين بعد حصد ذهبية فرق الرجال والتي حققوها مساء اليوم السبت.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، وهى مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد العربي وأحمد عبدالرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني آنسات: "جنى محمود وجنى عبدالسلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب، المدير الفني، ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.

منتخب الجمباز الفني يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للفرق:

توج منتخب مصر لرجال الجمباز الفني بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية رقم 17 المقامة في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهى مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب أفريقيا البلد المضيف علمًا أنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحدًا من أفضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الاخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب أفريقيا.