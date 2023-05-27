عمرو مصطفى يكشف سر خلافه مع الهضبة.. مستحيل اشتغل معاه تاني (فيديو)

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه شارك في نجاح المطرب الكبير عمرو دياب وكان بالنسبة له هدف، وكان سعيدا عندما تعاون معه.

الضربة القاضية في علاقتي بعمرو دياب

وأضاف عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب قعد على الأرض يسمع ألحاني باهتمام واحترام في أول لقاء بيننا واشتركنا في اعمال كثيرة بعدها “، موضحا أن عمرو دياب كان يريد تحجيمه و الضربة القاضية في علاقتهما حينما أخذ منه الميكروفون في حفل جدة وقال له ”متغنيش تلحن " ومن يومها قرر قطع علاقته به ومن المستحيل العودة للعمل معه مرة أخرى.

عامر منيب أول من اكتشفني

وأشار عمرو مصطفى إلى أن أول من اكتشفه كان النجم الراحل عامر منيب وأول مطرب مصري يجذبه للاستماع إليه كان النجم محمد منير، لافتا أن العصبية تسيطر على طابعه ولكنه منذ اليوم الأول له تعرض لحرب.

وأكد أنه ليس مغرورا ولكن داخله عزة نفس ويعتبر عزة نفسه خط أحمر بالنسبة له، قائلا: "أنا ياما اضحك عليا بكلمة حلوة وكانوا عارفين إزاي نفسيا يتعاملوا مع عمرو مصطفى".

ألحاني تم تحويلها إلى مهرجانات دون علمي وسأطالب بتعويض مادي

وأوضح أن ألحانه تم تحوليها إلى مهرجانات دون علمه وسيحصل على حقوقه من هذه الألحان ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر، قائلا: "المغنيين بتوع المهرجانات بياخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي وهطالب بتعويض مادي واتبرع بيه لصندوق تحيا مصر".

وعن خلافه مع المنتج محسن جابر، قال عمرو مصطفى : "أنا ليا حقوق وقلت ابدأ بالخير، وتاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بقي إنما هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد وكمان ده تراث تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة"، مؤكدا أنه ينافس المطربين الكبار ولا أحد يستطيع منافسته من الجيل الحالي.



وأعلن الملحن عمرو مصطفى، عن انتهاء من تسجيل أغنية"أفتكرلك إيه" التي طرحها بصوت أم كلثوم.

ونشر عمرو، صورة له من داخل الاستديو، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "الحمد لله تم اليوم تسجيل اغنيه (افتكرلك ايه ) بصوت ملكه الشرق.. يا تري تتوقعوا مين؟".

وكان الفنان عمرو مصطفى قد أثار جدلاً كبيراً عندما أعلن منذ أيام عن تقديمه لأغنية من كلماته وألحانه بصوت الراحلة أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي وواجه بسبب العديد من الانتقادات منها مقاضاته من قبل الملحن محسن جابر والذي يمتلك حقوق الملكية الفكرية.

ليرد عليه عمرو مؤكداً أن الأمر مختلف هذه المرة وعلى حد قوله "اللعبة تغيرت" مشيراً إلى أن حقوق الأغنية بالذكاء الاصطناعي هذه المرة من حقه هو.

كما قد أعلن عمرو مصطفي عن مقاضاته المنتج محسن جابر لإعادة استخدام ألحانه التي يمتلك حقوقها مع مطربي المهرجانات الشعبي، قائلًا: "تم استخدام أغنياتي في المهرجانات، مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود، لأنها إساءة ليا وهاخد حقي".

ليرد عليه محسن جابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي قائلاً "لو رفع عليا قضية هكسبها لأنه رفعها عليا كذا مرة وكسبتها وأنا لم أعتدي على أي فنان، مضيفا: "عمرو مصطفى موهوب لكن اندفاعه هو المشكلة".



