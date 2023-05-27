طقس سيئ ورياح ترابية على الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، منذ منتصف النهار وحتى الآن، طقسًا سيئًا بسبب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة في معظم مناطق ومراكز المحافظة.

وأثرت حالة الطقس السيئ الذي يحتاج إلى سقوط أمطار لتلطيف أجواءه، على حركة المواطنين بالشوارع، والسفر إلى داخل وخارج المحافظة.

وقلت حركة البيع والشراء في الشوارع، بعد غلق الكثير من أصحاب المحال التجارية، محالهم، خوفًا من آثار الطقس السيئ، والعواصف الترابية.

وأحجم المواطنون عن النزول للشارع، بعد إحساسهم بالاختناق والضيف مما يؤثر فى أجهزة التنفس والعين لديهم.

ولم تسجل حتى تاريخه، غرفة العمليات والمتابعة بالمحافظة، أي بلاغات أو أضرار ناتجة من هذا الطقس السيئ.