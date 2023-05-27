شامات تنذر بإصابتك بسرطان الجلد.. اذهب للطبيب فورًا عند رؤيتها

حذر طبيب أمراض جلدية أن هناك شامات يجب الإنتباه إليها بصورة خاصة عند ظهورها بأي منطقة في الجسم، موضحًا ما يجب معرفته عنها وكيفية مراقبتها، وما هي العلامات التي تنذر للإصابة بسرطان الجلد عند رؤيتها.

شامات تنذر بإصابتك بسرطان الجلد

ووفقًا لما ذكره موقع " فيستي. رو"، أوضح الطبيب أن الشامات تكوينات صبغية خلقية أو مكتسبة تظهر على الجلد والأغشية المخاطية وحتى على قزحية العين، وأن الورم الميلانيني وأنواع أخرى من سرطان الجلد هي تقليديا من المواضيع الصيفية.

سرطان الجلد

وأضاف الطبيب: "غالبا ما يشكو المرضى من زيادة حجم الشامة وتغير لونها إلى أطباء الجلد خوفا من أنها بداية الإصابة بسرطان الجلد"، موصيًا بضرورة الوقاية من أشعة الشمس في الصيف، لأنها بالإضافة إلى تحفيزها إنتاج الميلانين و إعطاء الجلد لونا جميلا، إلا أنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويؤكد الطبيب أن الشامة العادية، ما هي إلا تراكم خلايا صباغية تنتج الميلانين، ما يعطيها اللون البني، وتزيد الأشعة فوق البنفسجية من احتمال تطورها إلى ورم خبيث.

وفيما يلي إليك أبرز عوامل خطر تطور الورم الميلانيني وهي:

1- تأثير الأشعة فوق البنفسجية

2- تناول غير منضبط لبعض أنواع الأدوية

3- بطانة الرحم عند النساء

4- مرض الشلل الرعاش (باركنسون)

5- كثرة الشامات

6- حروق الشمس المتكررة

7- الوراثة

وأوصى الطبيب بضرورة استخدام الكريمات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية عند السباحة والاستحمام الشمسي، لأن ملابس السباحة ليست حاجزا لأشعة الشمس، مشددًا: "لا تحمي ملابس السباحة المبللة من أي شيء، والأشعة فوق البنفسجية نوعان، احدهما يسبب اسمرار الجلد والثاني يؤثر حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم".