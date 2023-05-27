بقع شمسية تثير التخوفات.. تلتهم الأرض

ظهور نقط سوداء على الشمس، عدد من الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ويتساءل البعض عن ظهور هذه النقط، وتتطرق بعضهم للحديث عن أن هذه النقط حجمها أكبر من حجم الكرة الأرضية، وتخوف عدد منهم، في اعتقادهم أن هذا الأمر سيأتي بالدمار الكبير على الكرة الأرضية بأكملها.

نقط سوداء على الشمس.. بقع شمسية:

نقط سوداء على الشمس

نقط سوداء على قرص الشمس، روج له الكثير من رواد السوشيال ميديا، والتي أثارت فزع وهلع كبير بينهم، لكن خرجت الكثير من التكذيبات من قبل العلماء والخبراء في مجال الفلك، مؤكدين أنه لا يوجد في الحقيقة ما يسمى بنقط سوداء على الشمس.

بقع شمسية تثير رعب المواطنين:

وأوضح أحد الخبراء المتخصصين في فيزياء الشمس، أن ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر صفحات "فيسبوك" غير حقيقي، إلا أن تلك البقع موجودة وطبيعية وتسمى بالكلف الشمسي وأنها ليست سوداء، لكنها تبدو سوداء أو مظلمة مقارنة بالمناطق الأكثر وسخونة فى الغلاف الضوئى.

وتعد بقع شمسية منطقة أغمق وأكثر برودة على سطح الشمس، وتبلغ درجة حرارة الغلاف الضوئى 5800 درجة كلفن، بينما تبلغ درجة حرارة البقع الشمسية حوالى 3800 درجة كلفن.

البقع الشمسية تبدو مظلمة، بسبب وجودها بالمناطق الأكثر إشراقًا وسخونة فى الغلاف الضوئى من حولها، ويصل قطرها إلى 50000 كيلومتر، فهى ناتجة عن التفاعلات مع المجال المغناطيسى للشمس، وتشبه إلى حد ما زجاجة الصودا عند القيام ببرجها، إذ يمكن أن تولد ثورانًا كبيرًا.

وتحدث البقع الشمسية فوق مناطق نشاط مغناطيسى مكثف، وعندما يتم إطلاق هذه الطاقة، تندلع التوهجات الشمسية والعواصف الكبيرة التى تسمى القذف الكتلى الإكليلى من البقع الشمسية.

وفي سياق آخر، تشهد سماء مكة المكرمة، غدًا الأحد، التعامد الأول للشمس، على الكعبة المشرفة هذا العام، وذلك وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام.

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة - في بيان أصدره اليوم السبت - إن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

ظاهرة تعامد الشمس:

أوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.