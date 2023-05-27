قنصل مصر بشيكاجو يزور مقر المجلس بدعوة من عمدة مقاطعة فيشرز بانديانا

زار السفير الدكتور سامح ابو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكى، مقر مجلس المقاطعة بالولاية المجاورة لولاية الينوى، وذلك بدعوة من عمدة مقاطعة فيشرز بولاية انديانا Scott Fadness.

قنصل مصر بشيكاجو يزور مقر المجلس

والتقي بالعمدة واعضاء مجلس المقاطعة، ومدير مكتبه المهندس حاتم مكى المصرى الامريكى مدير برامج التنمية والهندسة بالمقاطعة.

كما انضم خلال زيارة العمدة رئيس المجموعة المصرية الامريكية الاستثمارية العقارية "ونس" والدكتور حسن على ممثل اتحاد المصريين فى امريكا فرع شيكاجو وولايات وسط الغرب.

قنصل مصر بشيكاجو

واستعرض السفير سامح ابو العينين ما تحقق من انجازات اقتصادية كبيرة في مصر في السنوات الاخيرة وخاصة الطفرة الهائلة في البنية التحتية وشبكات الاتصالات والمواصلات والكباري والطرق الضرورية للتنمية المستدامة بالاضافة الي تدفق السياحة مجدداً لحضارة مصر الفريدة فضلا عن توفير الدولة للمناخ الجاذب للاستثمارات الاجنبية.

من جانبه استعرض عمدة المقاطعة الانجازات الاقتصادية والتنموية التى تحققت فى المقاطعة الاكثر نموا فى ولاية انديانا والمزايا التى تتمتع بها المقاطعة من تواجد كبير لشركات دولية عابرة للحدود تأخذ من المقاطعة مقرا لها بالاضافة الى عدد من الجاليات منها الجالية المصرية والتى لديها استثمارات كبيرة فى مجالات التعمير والاسكان والمعمار.

وقدم المشاركين من الجالية المصرية الامريكية فى انديانا خلال الاجتماع عرضا موجزا للمشروعات التى نجحوا فى الحصول على العطاءات الخاصة بها ومنها مشروع تنمية المقاطعة بالتعاون مع مجلس المقاطعة وتشمل بناء مدينة سكنية تتضمن وحدات سكنية من عمارات وفيلات ومحلات تجارية والتى سيتم استيراد مواد البناء الخاصة بها من مصر، كما استعرض مجموعة من رجال الاعمال المصريين الامريكيين قيامهم ايضا ببناء المركز الاسلامى الرئيسى بمقاطعة فيشرز والذى تم افتتاحه مؤخرا بالفعل لخدمة الجالية الاسلامية المصرية والعربية والاسيوية فى المقاطعة.

واعرب عمدة المقاطعة عن تقديره لما تحقق من تنمية وانجازات فى مصر فى السنوات الاخيرة وتطلعه لزيارة معالم مصر التاريخية وحرصه على بناء جسور تعاون تجارى واستثمارى فى ظل ما لمسه من نجاحات من المجموعة المصرية الامريكية على ارض الواقع فى مقاطعته.