وزير الرياضة يُهنئ لاعبات منتخب الجمباز بفضية البطولة الأفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الفني، بعد التتويج بالميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية في نسختها الـ 17، والتي أقيمت يومي (26، 27) مايو، بجنوب أفريقيا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على نجاح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين فى ضم اللاعبة الامريكية من أصل مصري ساندرا الصادق لصفوف المنتخب والعودة للعب باسم مصر، مشيدًا بتمسك اللاعبة بتمثيل مصر فى البطولة، وذلك خلال لقاء الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس اتحاد الجمباز المتواجد في جنوب أفريقيا، والتي تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الفني للرجال والآنسات.

ساندرا الصادق تؤكد فخرها واعتزازها بالعودة للعب باسم مصر:



وخلال المكالمة، تحدث وزير الرياضة مع اللاعبة ساندرا الصادق، والتي أكدت فخرها واعتزازها بالعودة للعب تحت علم مصر بعد المستوى العالمي الذي وصلت إليه رياضة الجمباز فى مصر.

وأكد رئيس اتحاد الجمباز الدكتور، إيهاب أمين، أن هناك خطة من قبل الاتحاد للمحافظة على أبنائه من أي إغراءات خارجية، بالإضافة إلى استقطاب الطيور المهاجرة للعودة من جديد.

وحصلت اللاعبة جنى عبدالسلام لاعبة المنتخب الوطني على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات، وهى: "مصر، الكاميرون، الجزائر، وانجولا، السنغال، المغرب، مالي"، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا البلد المضيف.

يمثل منتخب مصر للجمباز الفني آنسات: "جنى محمود، جنى عبدالسلام، ساندرا الصادق، وندى عوض، نانسي طمان"، والمدير الفني كابتن زكريا غالب، والمدربين "محمود سيد، سلمى السعيد".