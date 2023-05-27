جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية لقرية بني شبل

وجه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، اليوم السبت، قافلة طبية توعوية شاملة بقرية بني شبل مركز الزقازيق بالشرقية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وخطة القطاع التنموي لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء الطب البشري في أربعة تخصصات طبية مختلفة هى (الباطنة، المتوطنة، القلب، الجراحة)، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم الكشف على ١٩٠ حالة باطنة و١٥٠ حالة متوطنة و٩٥ حالة قلب و٨٥ جراحة، وتم تحويل ١٥ حالة للمستشفيات الجامعية بالزقازيق، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجانًا بمشاركة فريق من الصيادلة تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نهلة يونس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في مجالات عدة، إذ عقدت كلية التربية النوعية ندوة عن تدوير المخلفات المنزلية وطرق الاستفادة منها، وقدمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة توعوية عن صناعة الألبان كمشروع يدر دخلًا على المواطنين، وتم عقد جلسات التوعية توزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن كلية العلوم قدمت ورشة حول كيفية تصنيع العطور، بالإضافة إلى مرافقة القافلة عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة من خلال أطباء قسم طب الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة.

وقام الأطباء المرافقين بالكشف وتحديد وسائل تنظيم الأسرة المناسبة للمرأة فى القرية، وصرف الوسائل مجانًا، ولفت إلى قيام إدارة شئون البيئة بعقد ندوة عن الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا وأضراره علي صحة الإنسان والكائنات الحية.

وعقدت مديرية الطب البيطري ندوة عن التأمين على الماشية لتلافي المخاطر والتلقيح الاصطناعي وفوائده، بينما قامت وزارة الأوقاف بعقد ندوة توعوية تحت شعار "الوقاية خير من العلاج" عن حرص الدين على نظافة الإنسان والطهارة للمحافظة على الصحة العامة.