رياح مثيرة للأتربة وطقس سييء بالإسماعيلية

هبت رياح قوية مثيرة للأتربة مساء اليوم على الأجواء بمدينة الإسماعيلية، مما تسبب فى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رفع حالة الاستعداد القصوى بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية؛ للتعامل الفورى مع الأزمات بأنواعها كافة.

وأكد معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والمشرف على مكتب متابعة المحافظ على رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية، وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها.

فيما شهدت حركة المرور داخل المدينة المحاور الرئيسية انتظامًا وسيولة نسبية رغم سوء حالة الطقس.

وتسببت سرعة الرياح المحملة بالتربة في وقف حركة الصيد بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.

توقعات الطقس:

وتشير آخر تحديثات خرائط الطقس إلى استمرار التقلبات الجوية على محافظة الإسماعيلية غدًا الأحد 28/5/2023.

ومن المتوقع نشاط رياح سرعتها (45:35 كم/س) مثيرة للرمال والأتربة خصوصًا على الأماكن المكشوفة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة.