مشروع تخرج لإعلام الأزهر يسلط الضوء على اهتمام مصر بالملف الزراعي.. موالح

سلط طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، الضوء في مشروع تخرجهم من خلال فيلم وثائقي على اهتمام مصر بالملف الزراعي وصدارتها المركز الأول عالميًا للمرة الرابعة على التوالي في تصدير الموالح.

يعد هذا الفليم تمهيدًا للمشاركة من خلاله في مشاريع التخرج التي ينفذها طلاب البكالوريوس كل عام في مختلف أقسام الكلية.

الهدف من المشروع:

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوعي بأهمية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتشجيع التصدير في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف، وتأكيد أهمية دور الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون محصول الموالح، بالإضافة إلى دور الدولة في مساعدة الفلاحين وتخزين المحصول السنوي وإدخاله في العملية الصناعة.

كما يهدف الفيلم الوثائقي "موالح" إلى إبراز دور العاملين في زراعة وتصدير الموالح ودوره في تلبية احتياجات المجتمع المصري من الغذاء الصحي، وأيضًا أهمية البرتقال باعتباره محصولًا مهمًا لارتباطه الشديد بمنتجات مختلفة.

يتناول الفيلم زراعة البرتقال في محاور عدة بداية من زراعة الشجر وما هى المشكلات التي تقابل المُنتج للحصاد لمحطة التصدير، بالإضافة إلى دور الدولة في مساعدة المُزارع على التصدير، وما هى المميزات التي تقدمها الدولة للمُصدر، وكذا تناول عائد التصدير على الاقتصاد المصري، وعلى العمالة المصرية.

فريق العمل:

"موالح " الفيلم الوثائقي أحد مشاريع تخرج طلبة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، القائمين عليه: أحمد خفاجي _محمود مغني _عبدالله يوسف _زين العابدين النجار _محمد محمود المصري _إبراهيم قريش _عمار مجدي، المشروع تحت إشراف دكتور محمد طارق.