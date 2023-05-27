لوتون تاون ثالث المتأهلين إلى البريميرليج

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعدما حصل فريق لوتون تاون على البطاقة الثالثة.

وكان بيرنلي وشيفيلد يونايتد قد تأهلا إلى البريميرليج لاحتلالهما المركزين الأول والثاني في تشامبيونشيب قبل أن يلحق بهما لوتون تاون.

وتأهل لوتون تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز بركلات الترجيح على فريق كوفنتري سيتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي الملحق المؤهل إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

لوتون تاون

تقدم لوتون تاون بهدف سجله جوردن كلارك، في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول وتعادل كوفنتري سيتي في الدقيقة 66 عن طريق جوستافو هامر.

الأشواط الإضافية شهدت إثارة كبيرة بعدما سجل لوتون تاون هدفًا قاتلًا في الدقيقة 116، ولكن تم إلغائه بسبب وجود لمسة يد ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها لوتون تاون بنتجة 6-5.

ويشارك لوتون تاون في الدوري الإنجلييزي للمرة الأولى بمسماه الجديد حيث سبق له اللعب في البطولة في نظامه القديم قبل 31 عامًا.