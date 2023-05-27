ورشة عمل بصحة الدقهلية عن "تحليل بيانات منظومة التطعيمات الروتينية"

نفذ فريق فريق الميكنة بالبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة بقيادة محمود صبري و عمر يحيي، تدريب عدد (72) من افراد الجهاز الاشرافى بالادارات الصحية بالدقهلية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية، بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية .

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إن ورشة العمل تضمنت تدريب افراد الجهاز الاشرافى بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على التحول الرقمى وتحليل البيانات لمنظومة التطعيمات الروتينية وذلك على مدار 20 يوم .

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية أن هذا التحول سوف ينتج عنه الاستغناء عن أكثر من 80% من السجلات الورقية المستخدمة لتسجيل وبيان الموقف التطعيمى للأطفال فى سن التطعيم مع سهولة ويسر البحث عن الموقف التطعيمى لأى طفل ، وذلك فى اطار التيسير على العاملين فى منظومة التطعيمات والتسهيل على المواطنين

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للمضى قدما نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى .