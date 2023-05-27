إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وسوف تستمر حتى 16 يونيو القادم ،ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين..

وأكد أن اجمالي ما تم ازالته اليوم عدد 16حالة تعدي بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الثانية من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء...

وأوضح أن الحالات التي تم ازالتها اليوم منهم عدد 15 قرار تعدي بالبناء بمساحة 1403 متر مربع و وعدد 1 تعدي بالزراعة علي مساحة 3 سهم 5 قيراط بمراكز المنصورة وبني عبيد تابعة لولاية الموارد المائية والري والنيل..

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.