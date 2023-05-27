ضبط طن زيت طعام مجهولة المصدر بالإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية اليوم السبت، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إدارة تموين المركز من ضبط أحد الثلاجات بدون ترخيص وبها ٤ طن مجمدات.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وذلك من أجل التأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق وضبط الأسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر بالاضافة إلى التحفظ على500 قطعة مقرمشات من مخزن بدون ترخيص،هذا إلى جانب ضبط كمية قدرها طن من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم تحرير ٢١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و٣٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجاري ومحضرين إدارة بدون ترخيص.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود من أجل ضبط المخالفين.