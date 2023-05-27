25.4 مليون دولار غرامة شركات المحمول الكورية للإعلانات الكاذبة

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية إنها قررت تغريم شركات المحمول الثلاث في البلاد بمبلغ إجمالي قدره 33.6 مليار وون (25.4 مليون دولار) بسبب إعلاناتها المضللة حول سرعة خدمات شبكة الجيل الخامس (5G).

جاءت هذه الخطوة بعد أن بالغت شركات المحمول SK Telecom و KT Corp و LG Uplus في أداء خدمات شبكة 5G الخاصة بهم، حيث توفر إعلاناتهم سرعات لا يمكن ملاحظتها إلا في بيئة محدودة، وفقًا للجنة التجارة العادلة (FTC).

وقالت هيئة الرقابة في بيان: "قدمت شركات المحمول الثلاث معلومات خاطئة أو مبالغ فيها عن سرعات خدماتها من خلال خداع المستهلكين بأنهم يمكنهم تجربة سرعة 20 جيجابت في الثانية، وهو هدف نظري فقط لتقنية 5G".

قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنه بينما أعطت الإعلانات انطباعًا بأن المستخدمين يمكن أن يستمتعوا بالفعل بأقصى سرعة، فشلت شركات الهاتف المحمول الثلاث في التحقق من أن خدماتهم يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، وفقًا لتقارير وكالة أنباء يونهاب.

على سبيل المثال، زعمت شركة SK Telecom و KT أن الأمر يستغرق 0.8 ثانية فقط لتنزيل ملف فيلم بحجم 2 جيجابايت عبر شبكة 5G، مع مطالبة LG Uplus أيضًا بأن الأمر يستغرق ثانية واحدة فقط لنقل ملف 2.5 جيجابايت في إعلاناتهم.

ادعت شركات الاتصالات الثلاث أنها تقدم أسرع خدمة 5G في كوريا الجنوبية، دون تقديم نتائج اختبار تم التحقق منها.

وقالت الهيئة المنظمة: "عندما تم بث الإعلانات، كان متوسط سرعة التنزيل لخدمات 5G لشركات النقل الثلاث ما بين 656 و 801 ميجابت في الثانية، وهو ما يمثل 3 إلى 4 بالمائة فقط من 20 جيجابت في الثانية".

وأضافت: "بالنظر إلى هيكل احتكار القلة لسوق الاتصالات المتنقلة، فقد توصلنا إلى أن الإعلانات المضللة لشركات النقل الثلاث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قاعدة التجارة العادلة في السوق".

تمثل العقوبة الأخيرة ثاني أكبر غرامة تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية على الإطلاق بسبب الإعلانات الخادعة. في عام 2017، تم تغريم أودي فولكس فاجن 33.7 مليار وون من قبل الهيئة التنظيمية لتقديمها معلومات غير صحيحة عن انبعاثات السيارات.

في غضون ذلك، قالت شركة SK Telecom إن حكم FTC كان مؤسفًا.

أصدرت KT و LG Uplus أيضًا بيانًا مفاده أنهما سيراجعان الحكم بمجرد تلقيهما المستندات ذات الصلة من FTC.