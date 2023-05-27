إصابة 15 فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أُصيب 15 مواطنًا فلسطينيًا إزاء استنشاق الغاز خلال اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في برقة شمال غرب نابلس، حسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت.



وقام الفلسطينين بإطلاق مسيرة احتجاجية اليوم، من أراضي برقة شمال غرب نابلس، ينددون فيها بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، بحسب وكالة انباء الفلسطينية "وفا".

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اعتدوا على مواطن فلسطيني قرب البلدة المذكورة، وأوسعوه ضربًا، وقاموا بعد ذلك بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على السيارات الفلسطينية.

وأكد المشاركين في المسيرة أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة، منذ عام 2005، انتهاك صارخ لجميع الأعراف الدولية والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وتصعيد إرهابي جديد ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركين في المسيرة على ضرورة مواصلة المسيرات الرافضة لقرارت حكومة الاحتلال ومواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيلين المتكررة.

قانون فك الترابط

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإخلاء مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة الأحتلال برئاسة اليميني بنيامين نتينياهو قامت بإصدار قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.

وقام ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوقيع على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حوميش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".

وصادقت الكنيست الإسرائيلية على مشروع تعديل بنود في قانون فك الترابط الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء "العقاب الجنائي" المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضي فلسطينية.

يُشار إلى أن محافظة "نابلس" مُحاطة بحزام من المستوطنات، وتكثر الاشتباكات بين المُستوطنين والفلسطينيين في نقاط التماس، وخاصة في بلدة "حوارة" الجنوبية، وشهدت البلدة هذا العام العديد من الاعتداءات من قبل المستوطنين الذين أحرقوا في شهر فبراير الماضي، عشرات المنازل والمتاجر المملوكة لفلسطينيين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، قد دعا في وقت سابق هذا العام، إلى حرق بلدة "حوارة"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته وقوله إنها كانت "زلة لسان"، وذلك بعد أن تعرض هو والحكومة المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو إلى انتقادات وإدانات دولية عارمة.

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