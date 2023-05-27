أحمد موسى يهاجم زيادة رسوم بعض السلع.. المواطن محتاج طبطبة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار زيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة والحفلات والمسارح وإقرار ضريبة 100 جنيه عند مغادرة البلاد.

ووجه أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" حديثه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان، قبل مناقشة هذه القرارات غدا الأحد، قائلا: "السادة النواب لديهم أسر وأتوا من محافظات مصر المختلفة ويعلموا جيدا مطالب الشعب. وكلنا مع البلد لكننا نتحدث بلسان المواطن وعلى كل نائب غدا أن يقف وقفة لأنه في مصر لم يعد هناك طبقة متوسطة فهناك عدد قليل من الأغنياء وباقي الشعب يعاني".

كل المواطنين تأثروا من ارتفاع الأسعار سواء الأغنياء أو الفقراء

وأضاف أحمد موسى "كل المواطنين تأثروا من ارتفاع الأسعار سواء الأغنياء أو الفقراء والحكومة عليها التزامات ولابد أن تحصل على إيرادات لأننا دولة فقيرة وتعاني من أزمة في المواراد، معقبا: "المواطن اليوم يحتاج إلى طبطبة.. كفاية أرجوكم".

وتابع أحمد موسى "لازم نكون عارفين إحنا عايزين سياحة ولا لا.. لأن لو عايز السائح يجي مصر لازم يحصل على حوافز كي يأتي إلى مصر وأنت تجعله يدفع أموال عند خروجه من مصر.. هل تعتقد لما تعمل كدا سيعود السائح مرة أخرى".

ونفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية.

وقال أن هناك بعض الناس أشاعوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهو ما أعطى انطباعا لدى من سمعوا هذا الكلام بأنه صحيح، ولكنه غير صحيح.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، مشيرا إلى أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا تشمل رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا.

وأضاف أن دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، قائلا “نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات مستهدف أن تجلب حوالي 5 مليارات جنيه، موضحا أنه سيتم دفعها في فروق الموازنة.

وتابع: "من أجل التعامل مع الآثار الخاصة بالموجة التضخمية تم عمل أربع حزم اجتماعية من إبريل إلى إبريل يكون فى حدود الـ150 مليار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.