مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في قريتي النبي صالح وعابود شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في منطقة الجبل بالنبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتتعرض قرية المغير بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين وجنود الاحتلال.

وخلال مواجهات دارت بالأمس في القرية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون إسرائيليون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة.

وقال سكان من القرية "إن قوات الاحتلال تمنعهم من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول لأماكن عملهم".

وتتعرض منطقة "ترمسعيا" المجاورة لقرية "المغير" هي الأخرى لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي قرية "النبي صالح"، الواقعة شمال غرب رام الله، نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب مستوطنة "حلميش"، وأوقفت عددا من السيارات، وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما أعاق حركة المواطنين الفلسطينيين.

إدانة صمت المجتمع الدولي حيال جرائم المُستوطنين

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي حيال جرائم المستوطنين الإسرائيليين، والتي أسفرت اليوم عن استشهاد مواطن فلسطيني في "الخليل"، جنوب الضفة، والاعتداء على آخرين في بلدة "المغير" شرق رام الله، وفي شمال الضفة في "نابلس".

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن الشعب الفلسطيني يكاد يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة التي تعتبر كتيبة في جيش الاحتلال.

وأدانت الوزارة جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، شرق رام الله، والتي أدت إلى إصابة عدد من المواطنين وإحراق خمس سيارات فلسطينية ومحاصيل زراعية، ذلك كله بحماية قوات الاحتلال وإسنادها، ليس هذا فحسب بل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية التي ترتكبها عناصر منظمة ومسلحة تتلقى تدريبات وتسليحًا علنيًا من قوات الاحتلال، وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

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