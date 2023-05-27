الأرصاد تحذر من أمطار تصل إلى حد السيول وتنصح مرضى الصدر (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية غدًا على بعض المناطق الموجودة في جنوب البلاد في شمال وجنوب الصعيد.

فرص لسقوط أمطارغزيرة قد تصل إلى حد السيول

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم إن هناك أيضًا فرصًا لسقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق في جبال البحر الأحمر وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى غدًا.

الرياح تأتي من المناطق الصحراوية وتسببت في إثارة الرمال والأتربة

وأضافت أن فصل الربيع يشهد دائمًا مثل هذه الرياح والأتربة الشديدة المستمرة معنا منذ الأمس واليوم أيضًا ، مشيرة إلى أن الرياح تأتي من المناطق الصحراوية والتي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة بهذا الشكل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: " توجد سحب رعدية موجودة في المناطق الجنوبية هذه السحب معها رياح هابطة تزيد من نشاط الرياح الموجود بالفعل وتؤدي إلى زيادة الرمال والأتربة، لافتة إلى أنه من الأفضل على مرضى الصدر ومن لديهم مشاكل بالتنفس بالتزام المنازل، أما إذا كان الأمر طارئ فعليهم ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة بسبب قوة الرياح الكبيرة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من حالة الطقس غدا الأحد 28 مايو 2023، حيث تستمر حالة التقلبات الجوية الحادة والسريعة على أنحاء البلاد خاصة أننا نشهد النصف الثانى من فصل الربيع المعروف بالتقلبات الحادة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية على بعض المناطق.

وكشفت خرائط الطقس انخفاض درجات الحرارة غدا الأحد فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، يستمر التصاعد في الارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة حيث تسجل 41 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس.

تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتوقعت خرائط الطقس أن تكون الأمطار غزيرة تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الأقمار الصناعية التابعة لـ الأرصاد الجوية من شدة الرياح الهابطة أسفل السحب الركامية الرعدية والتي قد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على محافظات صعيد مصر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.