انتخابات تركيا.. استطلاع للرأي يُظهر نتائج مُفاجئة وغير مُتوقعة

انتخابات تركيا.. كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ORC” البحثية، نسب الأصوات التي سيحصل عليها كُل من الرئيس التركي المُنتهية ولايته “رجب طيب أردوغان”، ومُنافسه “كمال كليجدار أوغلو”، خلال جولة الإعادة.

الاستطلاع يُظهر تفوق كمال كليجدار أوغلو على أردوغان:

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، أظهر الاستطلاع أن رجب طيب أردوغان سيحصل على 46.7% من الأصوات، مُقابل 48.1% من الأصوات لمُنافسه عن تحالف الأمة المُعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك قبل توزيع أصوات المُترددين.

وشمل الاستطلاع نحو 4 آلاف شخص في 28 محافظة تركية، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة.

ووفقًا للاستطلاع، فإنه بعد توزيع هذه المُعدلات بين المُترددين، ترتفع هذه المُعدلات إلى 49.2% لصالح أردوغان، مقابل 50.8% لصالح كليجدار أوغلو.

كما طرح الاستطلاع سؤالاً حول المُرشح الأقرب للمُترددين، اختار 48.6% الرئيس أردوغان، بينما اختار 51.4 % كليجدار أوغلو.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، ونشرته صحيفة "حريت" أن رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.7% من الأصوات.

شارك في الاستطلاع أكثر من 3000 شخص في 26 ولاية، تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، المؤهلين للتصويت والمُقيمين في تركيا.

وبحسب التوقعات وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان سيُعاد انتخابه بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويُقدر أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في التصويت بنسبة 1.75% لصالح طيب أردوغان و 1.25% لصالح كمال كليجدار أوغلو من 5% من الأصوات الممنوحة للمُرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وبقية الناخبين المترددين توزع بالتناسب.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن سبب تصويتهم لرجب طيب أردوغان في الجولة الأولى، أجاب 41.2% "بأنهم يثقون فيه"، وأجاب 29.6% بـ "الاستقرار"، 24.8% أجابوا بأنه يُنفذ وعوده، و4.4% أجابوا بأنهم اختاروه كرد فعل على المُعارضة.

وحصل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل مُنافسه من أحزاب المُعارضة السبعة كمال كليجدار أوغلو على 44.88%.

ومن المُقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد.