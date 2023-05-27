رونالدو يقود هجوم النصر أمام الإتفاق بالدوري السعودي

رونالدو

أعلن دينكو يليتشيتش، المدير الفني لفريق النصر السعودي ، ضد الاتفاق، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد ، ضمن منافسات الأسبوع التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.



تشكيل النصر ضد الإتفاق:



في حراسة المرمى: أوجستين روسي.

في الدفاع: الغنام – لاجامي – عبد الإله العمري– كونان.

في خط الوسط: نواف بوشل– الخيبري – جوستافو.

في خط الهجوم: تاليسكا – كريسيتانو رونالدو – عبدالرحمن غريب.



تشكيل النصر

يأتي فريق النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ويهدف فريق العالمي إلى مواصلة الانتصارات عبر الفوز على حساب الاتفاق اليوم الفوز لمواصلة الضغط على اتحاد جدة المتصدر، أملا في حدوث مفاجأة بتعثر العميد في مباراته أمام الفيحاء التي ستقام فى نفس التوقيت اليوم لحساب منافسات الجولة ذاتها أملًا للتساوي معه بنفس النقاط واستمرار اشتعال المنافسة على اللقب للجولة الأخيرة.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب العالمي، 13 هدفًا وقام بصناعة هدفين خلال 17 مباراة لعبها مع النصر في جميع بطولات الموسم، لكنه وضع خطه للرحيل عن الفريق والعودة من جديد لأوروبا.

تناولت أنباء صحفية عن نية البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف النصر بعد خسارة كأس السوبر السعودي وكأس الملك وابتعاد الاتحاد بصدارة دوري روشن وفقدان صدارة دوري روشن بعدما كان العالمي في المركز الأول قبل جولات عدة.

واستطاع فريق النصر تحقيق فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

يقع فريق الكرة الأول بنادي النصر بالمركز الثاني في جدولترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 63 نقطة، ويطارد نظيره اتحاد جدة ويفصله 3 نقاط عنه في الترتيب، فيما يأتي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 33 نقطة قبل مواجهة الليلة أمام العالمي في البطولة.

ويتبقى لفريق العالمي مواجهتان في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين 2022 ـ 2023، إذ سيواجه نظيره الاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية، ثم يسدل ستار المسابقة بمواجهة الفتح في نهاية الشهر الجاري من المسابقة.



