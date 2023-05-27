إغلاق موانئ السويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية

تتعرض المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة لحالة من سوء الأحوال الجوية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بجانب التأثير على الملاحة البحرية، مما تسبب في إعلان إغلاق موانئ بعدد من المحافظات.

هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، وبسبب سوء الأحوال الجومائية إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساء.

وبلغت شدة الرياح 28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وتم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

وخرجت بعض التعليمات الصارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية خلال الساعات الحالية، وبالاخص في فترات سوء الأحوال الجومائية.

إغلاق موانئ السويس والزيتيات

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ونفس السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض سماء المحافظات المصرية لغطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، زعبيب أمشير عادت من جديد في طقس اليوم السبت، وخرجت الكثير من التحذيرات بسبب تدني الرؤية على عدد من الطرق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. زعبيب أمشير تضرب البلاد

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرقة.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية ونشاط الرياح خلال هذه المناطق أيضا مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.