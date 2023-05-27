ورشة تدريب على المنسوجات بمركز شباب حجازه قبلي قوص

نظم مركز شباب حجازة قبلى بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بقنا، وإدارة شباب قوص، مشروع ورشة تدريب على المنسوجات.

وذلك ضمن خطة نادى الفتاة بالمركز، بهدف تدريب الفتيات على كيفية تنفيذ بعض الاشغال والمنسوجات وتشجيع العمل اليدوى لتحدى غلاء الأسعار.

وذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عمر عمر موسى وكيل وزاره الشباب بقنا، و محمد عبد الرحيم وكيل الشباب وعبدالرحمن عبدالمجيد مدير الإدارة العامة للشباب و ماهر خريشى محمد مدير إدارة شباب قوص

وفى ذات السياق نظم مركز شباب دنفيق التابعة لإدارة شباب مركز نقادة جنوب قنا، وبالتعاون مديرية الشباب والرياضة بقنا، مسابقة الفنيه في مجال الخط العربي ضمن خطة النشاط الفني بالمركز، وجرى توزيع جوائز على الفائزين بالمسابقة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمر موسى وكيل الوزارة و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.