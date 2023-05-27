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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رضا شحاته يٌعلن قائمة غزل المحلة لمباراة الحرس الحدود بكأس مصر

رضا شحاته
رضا شحاته

أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن قائمة الفريق  الرسمية التي تخوض لقاء حرس الحدود المرتقبة على ستاد حرس الحدود ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.

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رضا شحاتة يقرر تصعيد 5 ناشئين للفريق الأول

قرر رضا شحاتة المدير الفني للفريق تصعيد 5 لاعبين من فريق الامل المتميزين في قطاع الناشئين وذلك للاستعانة بهم الفترة المقبلة .

وهم " أحمد وجبه ، محمد نبيه ، محمود عبد العزيز ، محمد الغريب ، محمود صلاح " .

ويستعد غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود غدا الأحد في الساعة السابعة مساء ضمن مباريات دور الـ32 لكاس مصر وتقام على ستاد المكس.

توجه لاعبى الفريق بقيادة كابتن رضا شحاتة الى مدينة الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق و ذلك لخوض لقاء حرس الحدود غدا

قائمة غزل المحلة لمباراة حرس الحدود في كأس مصر

.. محمود رضا،  محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع.. محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إبراهيم عايش ، هاني عادل، مصطفي العش، معاذ الحناوي، أحمد رضا.

خط الوسط.. خالد الاخميمي، كريم مصطفى، محمد جابر، إبراهيم عايش، حميد ماو، أحمد النادري، مصطفى أسامة، أحمد الشيخ.

الهجوم  .. حازم مرسي، عبد الرحمن " أجويرو "، جبريال أوريك_مصطفي ديشا.

وعلى الجانب الأخر،خطف فريق بيراميدز فوزًا صعبًا من حرس الحدود بهدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الدفاع الجولة لحساب الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الجباس هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة، حيث ظل التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات اللقاء طوال الوقت الأصلي رغم إهدار العديد من الفرص.

 

 

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