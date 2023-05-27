انتخابات تركيا.. كليجدار أوغلو يتعهد بالفوز في الجولة الثانية

انتخابات تركيا.. تعهد مُرشح تحالف الأمة المُعارض، “كمال كليجدار أوغلو”، بأنه سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المُقرر عقدها غدًا الأحد.

وفي نداء وجهه للناخبين من خلال مقطع فيديو عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، قال كمال كليجدار أوغلو إنه "بالرغم من كُل الضغوط، وكُل الحظر، يُمكن تحقيق الفوز إذا أراد الشعب ذلك".

وتابع كليجدار أوغلو: "إذا كُنت تُريد ذلك حقًا، فسنخرج جميعًا من هذه الحفرة المُظلمة معًا..بغض النظر عن وجهة نظرك أو أسلوب حياتك، أناشد كُل أفراد شعبنا..هذا هو المخرج الأخير..فليأت من يحبون وطنهم إلى صناديق الاقتراع".

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية:

ويوم غد الأحد، تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، بين مُرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو والرئيس المُنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مُرشح تحالف الجمهور، بعدما فشل كلاهما في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.

وقد أعلن حزب التغيير والديمقراطية في تركيا، وهو جُزء من تحالف الأجداد الذي أعلن مُؤخرًا دعم الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الانتخابات الثانية، دعم مُرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو.

وفي بيان له، قال رئيس حزب التغيير والديمقراطية عباس بوتون إن "المُرشح الرئاسي لتحالف الأجداد سنان أوغان، لم يتشاور معهم قبل إعلان دعمه لتحالف الشعب (الجمهور) الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات"، مُؤكدًا دعم حزبه مُرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية.

وتابع بوتون: "لا يُمكن لتحالف الأجداد أن يدعم منظمة إرهابية مثل -حزب- هدى بار المُتحالف مع أردوغان، فلا يُمكن لتحالف الأجداد جلب نواب من هؤلاء إلى البرلمان، لتحقيق مصلحته الخاصة"ـ على حد قوله.

وأردف: "حزب التغيير والديمقراطية سيبذل قُصارى جهده لتغيير هذا النظام القذر في تركيا والتحول إلى نظام برلماني مُعزز"، مُضيفًا: "تحالف الأجداد، خطوطه الحمراء واضحة..لم يعد بإمكاننا دعم أو الوقوف إلى جانب سنان أوغان، الذي انتقل إلى تحالف الشعب (الجمهور) بتجاهل هذه الخطوط الحمراء، في الانتخابات الرئاسية..حصل سنان أوغان على 5% بأصوات حزب النصر، وحزب التغيير والديمقراطية..لم يتشاور مع أعضاء تحالف الأجداد عندما انتقل إلى تحالف الشعب..نحن لا نُسامح سنان أوغان".