الناتو يمتنع عن تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا للحلف

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "Ansa"، عن عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وتصر بعض الدول على أن يتم تقديم مثل هذا الموعد الزمني لكييف في وقت مُبكر من يوليو في قمة الحلف المُقبلة في فيلنيوس.

ووفقًا لما ذكره موقع “Euractiv”، مساء اليوم السبت، سيسمح "مجلس الناتو – أوكرانيا" لكييف، بأن تكون بهذه الصفة "عضوًا كاملاً" وليست "دولة ضيفًا" في اجتماعات حلف "الناتو"، وسيتمكن الأوكرانيون من عقد اجتماعات بأنفسهم، مما سيُسهل تبادل المعلومات، بما في ذلك من ساحة المعركة.

مجال الاستخبارات والصناعات العسكرية:

بالإضافة إلى ذلك، يُقدم هذا الشكل فُرصًا جديدة للتعاون، بما في ذلك في مجال الاستخبارات والصناعات العسكرية والتدريبات المشتركة وزيادة التفاعل بين القوات الأوكرانية وقوات الدول الأعضاء.

وأشار الموقع، إلى أن مسؤولين مُختلفين أقروا بأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في المرحلة الحالية أمر مُستحيل.

وفي قمة الحلف في بوخارست أبريل 2008، أصدر "الناتو" بيانًا سياسيًا بأن أوكرانيا ستُصبح في النهاية عضوًا في الحلف، رافضًا تقديم خطة عمل العضوية، وهي الخطوة الأولى في عملية العضوية القانونية للبلاد، وصرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرارًا، أن كييف تُريد تحقيق فهم للشروط المُحددة للانضمام إلى الحلف.

اقتراح ضم أوكرانيا إلى الناتو:

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اقتراح ضم أوكرانيا إلى "الناتو" بأنه "خطأ فادح".

وقال كيسنجر، إن دعوة كييف لحلف شمال الأطلسي، هي التي أدت إلى اندلاع النزاع المُسلح، وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى استعادة الأراضي المفقودة، باستثناء شبه جزيرة القرم.

ووفقًا له، "لم تعد هناك مناطق مُحايدة بين الناتو وروسيا، وإذا انتصرت روسيا، فإن المفهوم الكامل لوجود الناتو سيتحول إلى غبار".

وأكد الوزير الأسبق، أن توسع الحلف كان يجب أن يتوقف في بولندا، حيث كان من الضروري "أخذ المخاوف الأمنية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين بجدية".

وتابع كيسنجر: "بالنسبة لروسيا، فإن خسارة سيفاستوبول، التي كانت دائمًا وتاريخيًا غير أوكرانية، ستكون بمثابة سقوط، بحيث يصبح تماسك الدولة في خطر".

وأيد الدبلوماسي إجراءات البيت الأبيض لدعم كييف، وقال إن أوكرانيا حاليًا "أفضل دولة أوروبية تسليحًا".