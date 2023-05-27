فولفسبورج يكرم مرموش في مباراته الوداعية مع الفريق

مرموش يودع فولفسبورج

كرم مسؤولو نادي فولفسبورج الألماني لاعبهم الدولي المصري عمر مرموش، في مباراته الأخيرة والوادعية، قبل بداية مباراة ضد هيرتا برلين، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني.



تكريم عمر مرموش



وأنضم عمر مرموش إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت حتى 2027 بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج في نهاية الموسم، بعدما قرر اللاعب عدم التجديد العقد بعد عدم التوصل لإتفاق بين الطرفين.



وشارك مرموش في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، بعدما تواجد على مقاعد بدلاء فولفسبورجفي لقاء هيرتا برلين.





ويأتي فولفسبورج في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 49 نقطة، بينما يقع هيرتا برلين بالمركز الثامن عشر والأخير برصيد 26 نقطة.



وأنتهى اللقاء بين فولفسبورج وهيرتا برلين بخسارة رفقاء مرموش بهدفين لهدف بعد تقدم فولفسبورج بهدف في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.





في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر، سجل عمر مرموش هدفًا الانتصار فولفسبورج بخماسية نظيفة، على الملعب الأولمبي ببرلي.

فرانكفورت يُعلن تفاصيل عقد عمر مرموش

وكان فرانكفورت أعلن بشكل رسمي التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش في عقد يمتد الى أربع سنوات وذلك حتى عام 2027 مع ناديه الجديد في الدوري الألماني.

ووقع الدولي المصري عمر مرموش على عقود انتقاله الى الفريق الاول لكرة القدم بنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما يرتدي القميص رقم 7 مع الفريق.

وانضم عمر مرموش الى النادى الألماني ي صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق فولفسبورج.

وتمسك نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق فولفسبورج الألماني، بإستمرار الدولي المصري عمر مرموش بصفوف الفريق، لكن الأخير فضل خوض تجربة جديدة، نظرا لعدم حصوله على فرصة اللعب بانتظام.



وتوج فرانكفورت بلقب اليوروبا ليج العام الماضي بعدما أقصى نظيره برشلونة الإسباني، حيث استطاع هزيمة الفريق الكتالونى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

وانضم الدولى المصري عمر مرموش إلى فولفسبورج الألماني في صيف 2017 قادما من وادي دجلة، ولعب معارا مرتين مع سانت باولي وشتوتجارت.