الجو يعود إلى زعابيب أمشير.. القاهرة تختنق والأتربة تغطي سماء المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض سماء المحافظات المصرية لغطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، زعبيب أمشير عادت من جديد في طقس اليوم السبت، وخرجت الكثير من التحذيرات بسبب تدني الرؤية على عدد من الطرق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. زعبيب أمشير تضرب البلاد

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرقة.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية ونشاط الرياح خلال هذه المناطق أيضا مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 36 درجة جنوب الصعيد 42 درجة، وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري.

وتعرضت عدد من المناطق والمحافظات لهطول كميات متوسطة من وكانت متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

زعبيب أمشير تعود من جديد

وشهدت حالة الطقس اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسجلت 36 درجة على القاهرة الكبرى و42 درجة على المحافظات الجنوبية، وبداية من غدًا الأحد ستنخفض درجات الحرارة لتسجل متوسط 33 و32 درجة على القاهرة الكبرى..

وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي من الممكن أن تتقدم غدا إلى بعض المناطق الداخلية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان له اليوم السبت، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن هذه الاجواء وانتشار الرمال والأتربة التي تغظى سماء عدد من المحافظات تستمر لمدة 24 ساعة قادمة.

ومن المتوقع أن يكون هناك استمرار في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع حالة من التقلبات الجوية.