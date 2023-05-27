اتحاد الجمباز يستقطب الطيور المهاجرة للعب بأسم مصر والمحافظة على أبنائه

اتحاد الجمباز

تواجه الرياضة المصرية مشكلات عديدة فى هروب اللاعبين المتميزين إلى الخارج واللعب بأسماء دول أخرى بعد أن صرفت الدولة عليهم اموالا طائلة حتى يصلوا إلى المستويات العالمية ، وكان أخر هؤلاء اللاعبين بطل المصارعة بغدودة ، ولكن الوضع مختلف تماما فى اتحاد الجمباز وأصبح الاتحاد الوحيد الذى يستقطب الطيور المهاجرة للعب باسم مصر ، وهناك قائمة من اللاعبات اللاتى يرغبن فى الحضور إلى مصر لتمثيل أم الدنيا فى المحافل الدولية ، وعلى رأس القائمة اللاعبة ساندرا الصادق .





يقول الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للجمباز أن السبب فى ذلك يرجع إلى اتخاذ الاتحاد عدد من التدابير والإجراءات لاستقطاب اللاعبين المصريين بالخارج ، والمحافظه على ابنائه من اغراءات السفر للخارج ، بالإضافة إلى إرتفاع مستوى اللعبة فى مصر ووصولها إلى العالمية بفضل الجهود التى يبذلها مجلس الإدارة فى تطوير اللعبة محليا ، والدعم المتواصل من الدوله المصريه للصعود بها إلى منصات التتويج العالمية ، مضيفا إلى أن عدد من اللاعبات ارسلت إلى الاتحاد المصرى للجمباز طلبات للانضمام إلى المنتخبات المختلفة ، ولكن الاتحاد طالب هؤلاء اللاعبات بإرسال نتائجهن فى البطولات اللاتى شاركن فيها ، فضلا عن ارسال اسطوانات مدمجة لهن أثناء البطولات اللاتى شاركن فيها ، وتم تقيم مستوى كل لاعبة على حده ، ووجدنا أن مستوياتهن أقل بكثير من مستويات اللاعبات المصريات ، بأستثناء اللاعبة ساندرا الصادق .



قال أمين أن ساندرا المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية قبل 23 عاما وليس لها أى أوراق فى مصر سوى شهادة الميلاد فقط ، تم التواصل معها للانضمام للمنتخب المصرى ، وتم تقيم مستواها الفتى من خلال اللجنة الفنية بالاتحاد ، وظهرت بمستوى طيب ، وأرسل الاتحاد إليها رسالة للحضور إلى مصر ، واستخرج الاتحاد لها بطاقة شخصية ، وجواز سفر مصرى ولعبت باسم مصر ، واستطاعت الفوز بفضيه الفرق مع زميلتها بالمنتخب الوطنى ببطولة إفريقيا الأخيرة بجنوب افريقيا وتأهلت لبطولة العالم مع زميلتها جنا عادل عبد السلام والحاصله على المركز الثالث فردى عام بنفس البطوله و ستقام بطوله العالم ببلجيكا اخر سبتمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، وليس هذا فحسب بل الأهم أنها أصبحت تعشق تراب مصر ، وتسعى لتحقيق مزيدا من البطولات والميداليات العالمية لإسعاد الشعب المصرى الذى أستقبلها أحسن استقبال .

أضاف أمين أن السبب الرئيسى فى طلب العديد من اللاعبات المصريات المتواجدات بالخارج هو المستوى الكبير الذى ظهرت به اللعبة فى المحافل الدولية والعالمية ، بفضل التخطيط الجيد لمجلس إدارة الاتحاد والدعم المادى والمعنوي المقدم للاعبين للارتقاء باللعبة على جميع المستويات ، فضلا عن الدعم اللا محدود من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، الذى يتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة فى الدولة للوصول إلى ألافضل ، وقيام سيادته ببناء الجمهورية الحديثة التى لفتت أنظار العالم بقوة إلى مصر ومكانتها الكبيرة بين دول العالم ، والمساندة المستمر من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى بتابع كل شئ فى اللعبة من أول التدريبات ، والخطط ، وحل أى مشكلة تواجه الاتحاد ، مع توفير الأدوات اللازمة للتدريب واستضافة البطولات وتخصيص صالة خاصة للجمباز المصرى ، كل هذا كان له أبلغ الأثر فى استقطاب المصريين المقيمين بالخارج لارتداء الزى المصرى ، بالإضافة إلى عدم تفكير أى لاعب أو لاعبه فى السفر للعب باسم دولة أخرى بعد أن أصبح الجمباز المصرى يضاهى مستويات الدول الكبرى فى اللعبة .