مفاجأة في أسعار اللحوم.. الكيلو بـ195 جنيهًا

زفَّ محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنهم يمتلكون لحوم سودانية حية تكفي الفترات المقبلة، وحتى بعد عيد الأضحى المبارك.

لحوم طازجة في المجمعات الاستهلاكية

وأكد "مندور"، أن سعر الكيلو من اللحمة 195 جنيها، متابعًا: "أطمئن المواطنين بوجود أرصدة للحوم حية.. زحام المواطنين على المجمعات يدل على ثقتهم بالذبائح الحية الطازجة"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة "سى بى سى".

وأوضح أنه تم ضخ لحوم طازجة من الذبائح السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو بداية من اليوم، وطرح 150 ذبيحة سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميا، مؤكدًا أن كيلو الكبدة السوادنى بـ 195 جنيها.

وأشار إلى أن هناك رعاية بيطرية فى المجمع الاستهلاكى يتم الكشف على العجول وطبقا للمواصفات القياسية المصرية، مضيفًا: "من وقت ما تعينت وأنا بأكل من المجمعات الاستهلاكية".

لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية تكفي 3 أشهر

وفي نفس السياق، أكد أبومندور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك رؤوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة".

وأضاف أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة المقبلة داخل المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى 2023، نافيًّا أي تحريك في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

لحوم

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: "اللحوم والكبدة السودانية الطازجة يتم ضخها مقابل 195 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة الضاني بـ 180 جنيهًا للكيلو والبتلو بـ 140 جنيهًا".

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن اسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، متوقعا زيادة الأسعار مع قدوم عيد الأضحى المبارك مؤكدا أن الزيادة طفيفة.

وأضاف أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية لتوفير اللحوم باستمرار، موضحا أنه لابد من تكاتف جميع المواطنين.