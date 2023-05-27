انتخابات تركيا.. كليجدار أوغلو يقدم المزيد من الوعود قبيل جولة الإعادة

قبل ساعات من انطلاق جولة مصيرية ستحسم هوية الرئيس المقبل في تركيا، تعهد المرشح الرئاسي لتحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، السبت، ببث المباريات على قناة التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بدون تشفير إذا تم انتخابه رئيسا في الانتخابات التركية التي تجرى الأحد.

وكتب كليجدار أوغلو في حسابه على موقع "تويتر": "من أولى المراسيم التي سأوقعها بعد الفوز في الانتخابات ضمان بث المباريات على قناة "تي آر تي" بدون تشفير، لأنهم سرقوا ملذات الأمة الصغيرة، وهكذا سوف تتصالح الأمة مع "تي أر تي" وستكون حقا قناة الأمة"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ولتنفيذ هذا القرار سيتوجب على القناة شراء حقوق البث من الأندية والتي تملكها حاليا قناة "بي إن سبورت"، وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد التركي وقناة بي إن سبورت تم شراء حقوق البث لمدة عامين مقابل 2.2 مليار ليرة تركية.

وبلغت إيرادات "تي آر تي" في عام 2022 نحو 10.9 مليار ليرة تركية، بينما سجلت أرباحها الصافية 2.4 مليار ليرة تركية في نفس العام.

في وقت سابق، مباشرة بعد الإعلان عن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نشر كليجدار أوغلو مقطع فيديو مُدته سبع ثوان بدا فيه غاضبًا وكان يضرب بيده على الطاولة مُتوعدًا بـ"النضال للنهاية".

انتخابات الرئاسة التركية

ويصوت الناخبون الأتراك الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا التي ستحسم السباق بين رجب طيب أردوغان الذي يتولى المنصب منذ أغسطس 2014 ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.

ويتولى رئيس تركيا منصبه مدة خمس سنوات.

وقد أقر استفتاء أُجري عام 2017 مقترح أردوغان توسيع سلطات الرئاسة وجعل رئيس الدولة رئيسا للحكومة وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وهو يضع بصفته رئيسا لتركيا، السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو على 49.5 بالمئة من الأصوات فيما حصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف معارضة يضم ستة أحزاب، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين.

وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بتأييد 5.2 بالمئة ليتم استبعاده.

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