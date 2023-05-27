أردوغان يُوجه رسالة نارية لمُنافسه في الانتخابات كليجدار أوغلو

وجه الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، رسالة نارية لمُنافسه زعيم تحالف الأمة المُعارض، “كمال كليجدار أوغلو”، مُؤكدًا أن نساء بلاده لم تخسر حقوقهن مُنذ 21 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، قال أردوغان في كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في إسطنبول: "هؤلاء المُنافقون (يقصد المُعارضة)، يقولون (ستخسر النساء حقوقهن).. باي باي كمال (كيليتشدار أوغلو)! لم تخسر النساء حقوقهن في هذا البلد مُنذ 21 عامًا، بينما كان مساعدوك يُجبرون فتياتنا على خلع الحجاب في المدارس والجامعات".

أردوغان يدعو للتوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات التركية:

ودعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق "النصر الكبير والتاريخي".

وأمس الجمعة، ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء التركيات أن يُؤجلن كُل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عامًا، ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".

وأضاف: "النساء هُن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".

كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلاً: "يوم الأحد سنُحقق النصر، ويوم الاثنين سنحتفل بفتح اسطنبول".

وصرح رجب طيب أردوغان اليوم السبت أنه يرى "نصرًا تاريخيًا سيتحقق لهم" يوم غد الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وفي كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول، أوضح أردوغان قائلاً: "زعيم المُعارضة ومُرشحها كمال كيليتشدار أوغلو يتحدث في التجمعات الجماهيرية وفق التعليمات التي حصل عليها من قادة حزب العمال الكردستانيين في جبال قنديل".

واستطرد: "سنُواصل تحقيق النجاحات الاقتصادية وفي كُل المجالات"، مُتابعًا: "نحن لم نجرِ مُفاوضات خلف الأبواب المُغلقة مع قادة المنظمات الإرهابية".

وأكمل أردوغان: "حزب الشعب الجمهوري (المُعارض) ثاني أكبر حزب في البلاد، ويقوده شخص وصل لرئاسته بعد كاسيت فضيحة جنسية، فماذا تتوقعون منه ؟"

وأردف: "توجهوا لصناديق الاقتراع، نحن نطلب منصب الرئاسة لخمس سنوات إضافية قادمة، صوتوا بكثافة ليس فقط من أجلنا نحن، بل من أجل أطفالنا ومستقبل الأجيال القادمة".