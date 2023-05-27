رد ناري من هشام عاشور على دخوله التمثيل بمساندة نيللي كريم

حرص لاعب الإسكواش هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم على الرد حول الانتقادات التي يواجهها، بسبب دخوله مجال التمثيل بمساعدة زوجته.

وتحدث هشام عاشور، خلال لقائه مع برنامج et بالعربي قائلًا: قبل ما نتجوز نيللي قالتلي خلي بالك أنت ممثل تقيل"، مضيفا "وفكرة إننا مع بعض هتحط عليك ضغط كبير، لأن الناس هتقارنك بيا وإحنا عارفين القصة دي من الأول"

وتابع هشام عاشور " الناس لما تشوف فيا ممثل بجد هيبتدوا يفصلوني عن نيللي كريم ويبصولي بطريقة تانية".

واختتم هشام عاشور" لو جيبت حد النهاردة حطيته قدام مخرج ومنتج ومؤلف وتقوله ده هيمثل معاك، مهو دول مش هُبل، مفيش حد بيحط الفلوس دي كلها عشان يجى شخص ويضيع المجهود كله".

تتعاون النجمة نيلى كريم مع زوجها هشام عاشور في فيلم جديد بعنوان "برشامة"، تأليف شيرين وخالد دياب، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقى، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ليسجل الفيلم التعاون الثالث بين الزوجين خلال عام 2023.

وكان شن هجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور زوج الفنانة نيلي كريم خلال الفترة الماضية، والكثير من الانتقادات على خلفية مساندتها له في دخوله طريق التمثيل، عن لعبه دور معها في مسلسل "عملة نادرة" والذي سيعرض ضمن مسلسلات السباق الرمضاني 2023.

ظهور الثنائي هشام عاشور مع نيللي كريم لم يقتصر على مسلسل "عملة نادرة"، وأن جمعهم أيضا مسلسل "روز وليلي"، من المفترض أن يعرض في بداية عام 2023، وهو يعتبر عمل درامي مكون من 10 حلقات عبر منصة شاهد كان، ولكن المنصة قررت تأجيله لبعد رمضان المقبل.

نيللي كريم وهشام عاشور

رد هشام عاشور على الانتقادات وحديثه عن دوره في المسلسل

صرح هشام عاشور إن تعاونه مع زوجته في مسلسل "عملة نادرة" سوف أنه يتوقف بعد هذا العمل، ولن يتعاون معها خلال الفترة المقبلة في أي أعمال جديدة، ولكنها المرة الأولى التي يقدم فيها دور ولهجة صعيدي وأنه حصل على عدة ورش تمثيلية من أجل هذا العمل، وعقد جلسات عمل مع مدرب لهجة صعيدي حتى يظهر بالدور دون أخطاء.

نيللي كريم وهشام عاشور

دراسة هشام عاشور للتمثيل

أوضح الفنان هشام عاشور أنه قام بدراسة التمثيل سابقا في نيويورك لمدة 10 سنوات، وأنه درس في مدارس متنوعة لتعلم التمثيل وليس هاويًا.

نيللي كريم وهشام عاشور

أدواره في أعمال أخرى

تابع هشام عاشور قائلا: "بأنه عمل من قبل تمثيلية مع نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" حيث إنه ظهر خلال الفترة الماضية في مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، وظهر في مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، كما شارك في فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم، ولكنه لم يعرض حتى الآن".