محافظ الإسماعيلية يُوجه برفع كفاءة الحدائق والإنارة

استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم السبت، الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات، هذا إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بعموم مراكز ومدن المحافظة السبعة، والقرى التابعة لها بالإضافة إلى أحياء المحافظة الثلاثة.

واصلت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، الخطة اليومية للنظافة العامة بالشوارع والميادين حيث تم جمع ورفع المخلفات والأتربة بنطاق الحي وتفريغ صناديق القمامة بالمناطق السكنية، وقد بلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه ٩٩ طن من القمامة والرتش وناتج قص الأشجار.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية بإزالة المخلفات والأتربة من عموم شوارع الحي وتفريغ صناديق القمامة بالمربعات السكنية بمناطق الطريق الدائري، شارع الدقهلية، ميدان سوسن الكيلاني بشارع رضا.

كما تم قص وتهذيب المسطحات الخضراء بالطريق الدائري محيط نادي السلام.

أيضًا قام قسم الكهرباء بتركيب كشاف ليد بشارعي القليوبية والدندرة بمنطقة عرايشية مصر.

كما كثفت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية نشاطها اليومي في رفع جميع المخلفات والمناطق كثيفة الإلقاء من الحي حيث تم إزالة القمامة بمنطقة التثقيف الفكري، بالإضافة لخطة النظافة اليومية بالحي.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بجمع ورفع مايقرب من ١١٠ طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق مدينة فايد وقرى سرابيوم، أبوسلطان والهويس.

حيث تم رفع ٢٠ طن من القمامة والمخلفات بمدينة فايد من مناطق، الخنادق، البلد، والمساكن.

كما تم رفع ٣٥ طن من القمامة والمخلفات من قرية أبوسلطان و٢٥ طن من قرية الهويس.

بجانب رفع ٣٠ طن من القمامة والمخلفات من قرية سرابيوم.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق

نشاطها اليومي في رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء، ومنطقة عزبة ناصر وذلك بنطاق المدينة القديمة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير أعمال رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٩٣ طن من القمامة والمخلفات من التجمعات السكنية بمدخل المدينة وتوابعها، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى، السبع آبار الشرقية، المنايف، المحسمة الجديدة، السبع آبار الغربية، وأبوصوير البلد.

وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ١٩ كشاف بقرى المحسمة الجديدة، قرية السبع آبار الغربية، وأبوصوير البلد، كما تم تركيب ٤ مجموعة صوديوم بقرية المنايف والسبع آبار الشرقية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، نفذت الوحدة المحلية خطة النظافة اليومية حيث تم رفع ٩٦ طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى، القصاصين القديمة، الجزيرة الخضراء، الظاهرية، الملاك، وأبوعاشور.



وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة عداد إنارة بمنطقة الوكاله بالمدينة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة أعمالها اليومية في رفع وجمع ٨٥ طن من القمامة والمخلفات من المدينة والقرى التابعه للمركز.



وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة ٨١ كشاف بالمدينة وقرى، السلام، الشروق، أم عزام، المحسمة القديمة، ٣٠ يونيه.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تابعت الوحدة المحلية خطتها اليومية في رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ما يقرب من ٣٢ طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق مدينة القنطرة غرب وقرية أبوخليفة.

حيث تم رفع ٢٠ طن من القمامة والمخلفات بنطاق مدينة القنطرة غرب.

كما تم رفع ١٢ طن من القمامة والمخلفات من قرية أبوخليفة وذلك من مناطق (القرية النموذجية، الجباسات، عزبة السلام).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة واستعدادًا لفصل الصيف وموسم الإجازات ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لاستقبال زوارها.