أردوغان وكليتشدار.. أهم المعلومات عن جولة الانتخابات المصيرية في تركيا

ساعات قليلة ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم، يوم 28 مايو، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، والتي ستقرر ما إذا كان حكم أردوغان سيمتد لعقد ثالث.

ورصد تقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، تفاصيل الانتخابات المصيرية بين أردوغان وكليتشدار.

وأشار التقرير إلى الرئيس الفائز بالانتخابات سينصب لفترة مدتها خمس سنوات أردوغان حصل في الجولة الأولى على 49.5% من الأصوات فيما حصل. كليتشدار اوغلو على 44.9 من الاصوات.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين لعدم حصول اي منهما على اكثر من 50% من الأصوات وهذا هو التصويت الأخير سيحدد كيف ستتم إدارة البلاد والى أين سيتجه الاقتصاد كما سيحدد مسار سياستها الخارجية في وقت لا يزال منتقدوا اردوغان يوجهون له تهما متعلقة بتكميم أفواه المعارضة وانتقاص الحقوق.

ووجه أردوغان تهما للمعارضة بأنها مدعومة من المسلحين الاقراض في هذه الجولة الاخيرة سيحقق لاكثر من 64 مليون تركي التصويت ستفتح مراكز الاقتراع بتاريخ 28 مايو لمدة تسع ساعات فيما يتوقع ان تصدر نتائج الانتخابات بتاريخ 4 من يونيو لإعلان رئيس تركيا المقبل.

أردوغان يأمل في تمديد فترة حكمه

ويأمل أردوغان، بعد أكثر من 20 عاما من وصوله وحزب العدالة والتنمية للسلطة، في تمديد فترة حكمه كأطول الحكام بقاء في السلطة في تركيا الحديثة.

وتلقى أردوغان قبل أيام دعما من المرشح القومي، سنان أوغان، مما عزز موقفه وزاد من التحديات التي يواجهها كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت أيضا في 14 مايو، تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان سبع نقاط من 42.6 بالمئة فاز بها في انتخابات 2018، لكن مع تمتع تحالفه بأغلبية برلمانية، دعا أردوغان الناخبين إلى دعمه من أجل ضمان الاستقرار السياسي.

كمال كليجدار أوغلو

هو مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.

وطرح على الناخبين برنامجا شاملا ووعودا بـ"تحسين النظام الديمقراطي"، بما في ذلك العودة إلى النظام البرلماني لإدارة البلاد واستقلال القضاء.

لكنه بدأ منذ 14 مايو في تشديد لهجة خطاباته في محاولة لاستمالة الناخبين القوميين من أجل هزيمة أردوغان، متعهدا بإعادة ملايين اللاجئين إلى بلادهم.