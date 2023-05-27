عنبة يعاني من تمزق في عضلة الصدر

تعرض مطرب المهرجانات عنبة، للوعكة صحية، وخضع على أثرها للعديد من الفحوصات الطبية للوقوف على حالته الصحية.

وشارك عنبة جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من داخل أحد المستشفيات وعلق عليها قائلًا: تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله.

وشارك عنبة مؤخرًا في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، بموسم دراما رمضان 2023، وجسد دور فتى شعبي يدعى بويكا، ويساعد مايان السيد التي تعود من كندا وتتوه من أسرتها فور وصولها إلى مصر ببضعة ساعات، ويقع في حبها، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب المغامرات التي تخوضها عائلة مايان السيد.

1000 حمدالله على السلامة

ضم مسلسل 1001000 حمدالله على السلامة العديد من الفنانين، منهم: عنبة، يسرا، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، سماء إبراهيم، إيمان السيد، منير مكرم، محمد محمود، محمد أوتاكا، علاء مرسي، صفاء جلال، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويًا ليخضن معًا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.

وكان أشاد مدحت العدل بالفنان عنبة قائلًا: عنبة فجأنا بشكل كبير من جلال مشاركته فى مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إذ وجدناه عنصرا فعالا بشكل متميز وكان إضافة حقيقية وفى صالح مسلسل يسرا هذا العام، سواء من خلال أدائه التمثيلي السلس أو من جماهيريته الواسعة، فبسببه كان المسلسل يتصدر تريند تيك توك يوميًا لأنه صاحب جماهيرية طاغية وسعدنا بالتعامل معه.

عنبة

الهيبة

يعد مهرجان الهيبة هو آخر المهرجانات الشعبية التي قدمها عنبة خلال الفترة الماضية، وتعاون خلالها مع مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وطرحها قبل شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وكان فاجأ مطرب المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة والشهيربـ عناب، جمهوره بحذف جميع منشوراته من حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرا

يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن تفكيره في الاعتزال أكثر من مرة، لكنه لم يستطع أخذ القرار بسبب شدة ارتباط الجمهور به.

عنبة

وكان قد كتب عنبة عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا: أنا فكرت في الاعتزال أكتر من مرة، واللي بيرجعني عن القرار الناس اللي بتحبني.. وزي مهما معايا أنا معاهم مش عارف أقولكم أيه.

كان طرح عنبة أخيرًا أغنية "أون فاير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب بالتعاون مع المطرب عصام صاصا، والتي حققت فيما يقرب من شهر 17 مليون مشاهدة، وتصدرت تريند الأكثر استماعًا على موقع يوتيوب لأيام كثيرة بعد طرحها بفترة قصيرة.