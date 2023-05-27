اعتماد حبوب "باكسلوفيد" لعلاج لكورونا.. السماح لـ 5 فئات بتناوله

وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام حبوب كوفيد "باكسلوفيد"، المضادة للفيروسات التابعة لشركة "فايزر"، وذلك لكبار السن من 50 عامًا، والمعرضين لخطر الإصابة بشدة بالفيروس ذو عوارض خفيفة إلى متوسطة، إذ يعتبر ثلاثة أرباع البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية، مُعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد.

حبوب باكسلوفيد أمل جديد لمرضى كورونا لمن فوق الخمسين

ووفقًا لما ذكره موقع "العربية"، تُستخدم حبوب "باكسلوفيد" ضد كوفيد تحديدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة تعرضهم لخطر احتمال الذهاب إلى المستشفى أو الموت بسبب كوفيد، ويشمل ذلك من يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان أو ضعف جهاز المناعة.

حبوب باكسلوفيد

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أتاحت حبوب "باكسلوفيد" لأول مرة في ديسمبر من 2021 بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ للأفراد المعرضين لمخاطر عالية والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، وبموجب هذا التصنيف، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حينها بسرعة على العلاج بناءً على بيانات التجارب السريرية الأولية.

أثبت قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن عقار "باكسلوفيد" آمن وفعال حيث قدر الباحثون استنادًا إلى معدلات كوفيد لشهر يناير، أن "باكسلوفيد" قد يؤدي إلى إنقاذ 1500 شخص وتجنب 13 ألف حالة دخول إلى المستشفى كل أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

على صعيد آخر، أعاد الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن عقد لقاح كورونا مع شركة Pfizer-BioNTech لتلبية الاحتياجات المتطورة للقاحات الجديدة المعدلة بشكل أفضل، وفقًا لما أعلنته المفوضية الأوروبية، حيث أرادت بعض الدول الأعضاء إعادة التفاوض لأنها التزمت بشراء جرعات أكثر مما تحتاجه حاليًا، وفقًا لرسالة أرسلتها إلى مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وبحسب وكالة “رويترز”، صرحت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي، بأنه قد نجحنا في السيطرة على الوباء إلى حد كبير من خلال لقاحاتنا وعلى الرغم من أن لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا من المرجح أن يستمر، لذلك من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين لسنوات، لضمان استمرار وصول الاتحاد الأوروبي إلى اللقاحات المتوافقة مع المتغيرات الجديدة بمجرد أن يتم التصريح بها.