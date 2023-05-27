خطوات الاستعلام عن تأشيرة الدخول للأراضي السعودية برقم الجواز

يتسائل الكثير من المواطنين حول كيفية إجراء استعلام عن تأشيرة زيارة في المملكة السعودية برقم الجواز.

حيث تقدم المملكة العربية السعودية، أنواعًا مختلفة من تأشيرات الزيارة للأجانب، الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض السياحة، أو العمل، أو لأسباب شخصية.

وفي التقرير التالي نوضح حول كيفية إجراء استعلام عن تأشيرة زيارة في المملكة السعودية برقم الجواز.

يذكر أن منصة التأشيرات السعودية الرسمية، كانت تسمى “إنجاز”. ولكن منذ فترة تم تغيير منصة الاستعلام عن التأشيرات، من إنجاز إلى “منصة التأشيرات الإلكترونية” visa.mofa.gov.sa.

ولعمل استعلام عن تأشيرة زياره برقم الجواز، يجب اتباع الخطوات التالية:-

- قم بزيارة رابط منصة التأشيرات الإلكترونية الرسمي visa.mofa.gov.sa. وهي منصة تابعة لوزارة الخارجية السعودية.

- قم بعمل تسجيل الدخول إلى المنصة.

- عقب ذلك توجه إلى قسم الاستعلام عن التأشيرة.

- حدد نوع التأشيرة التي ترغب في الاستعلام عنها.

- أدخل رقم الجواز أو رقم الطلب للتأشيرة المستعلم عنها.

- بعد ذلك أدخل الرمز المرئي.

- اضغط على كلمة “استعلام”، أو “إرسال”.

وبعد إجراء كافة الخطوات، سوف يظهر لك حالة التأشيرة المستعلم عنها، سواء بالموافقة أو الرفض، أو التعليق لحين الاستجابة لها، من قبل الحكومة السعودية.

وفي وقت سابق حذرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها من التعامل مع المواقع الاحتيالية أو بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تقوم بانتحال اسم القطاع وتدّعي تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكدت “الجوازات السعودية” أن الاستفادة من خدماتها تكون من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها لتلقي المعلومات والأخبار فقط، وقد نفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية وجود أي حساب رسمي لها يقوم بتقديم الخدمات للمستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp”.