بدء أعمال رصف وتطوير المحطة الجديدة بالإسماعيلية

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أعمال فرد طبقة الأسفلت بمنطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك بالمربع الواقع بين شارع داوود حمدان، وشارع وأبور النور.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الأعمال، ودفع عجلة العمل بالمحطة الجديدة؛ للانتهاء من كافة أعمال تطوير المحطة الجديدة "المرحلة الأولى" قبل عيد الأضحى المبارك.

ومن الجدير ذكره، أن أعمال تطوير منطقة المحطة الجديدة التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تشمل تغير منظومة الصرف الصحي، وإنشاء غرف تفتيش جديدة، عمل بالوعات صرف الأمطار، تأهيل الحارات وتغيير أرضيتها وتحويلها لبلاط إنترلوك، وتوسعة وإعادة رصف جميع الشوارع أيَّا كانت أطوالها.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه بتطوير وتجميل منطقة المحطة الجديدة؛ من أجل الحفاظ على الطراز المميز للمنازل القديمة والطابع التراثي، وحل المشاكل المزمنة للصرف الصحي بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، بزراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برفع كفاءتها، ومعالجة مشاكل وخطوط الصرف الصحي وتعديل مسارها ومن ثم رصفها.

وأشار ناصر سواق خضير مشرف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أنه تم رصف 4 شوارع رئيسية وجاري عمل الشوارع من بداية بابور النور حتى شارع الثلاثيني ومن شارع الحرية حتى شارع محمد على الرئيسى وتم توزيع الأشجار على كافة الشوارع الفرعية وإضافة إلى أنه تم عمل انتر لوك إلى الشوارع الضيقة والحارات الفرعية وسط المحطة الجديدة بمنطقة حى أول وسوف ينتهي العمل خلال أيام من جميع شوارع المحطة الجديدة