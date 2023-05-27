رفع 1290 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين المنصورة

نفذ جهاز نظافة وتجميل المنصورة حملات المكبرة للنظافة، وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة، وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأكد الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 1250طن قمامة و10طن اتربة و30طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل علي مدار 3 ايام صيانه العاب الاطفال بحديقه شارع الجيش و تقليم الأشجار و الحشائش بالجزر الوسطي بكافة المناطق و رفع مخلفات تقليم النخل بحديقه الزراعيين وبالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وبجوار مستشفي التامين الصحي وكذلك تطوير المشايات الموجوده بالحدائق وتشغيل المكنسيه علي الطريق الدائري ونزله كوبري سندوب وتم رفع الاتربه منه وكذلك صيانه الاناره العامه بشارع بهرند و ميدان عزيزه الشناوي وشارع المضرب وتفريعاته وذلك في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة..

واشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.