رئيس جامعة سوهاج يترأس أعمال لجنة اختيار القيادات

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا لاختيار القيادات بالجامعة، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، المستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط.

وأوضح رئيس الجامعة أنه يتم تقييم المتقدمين بناء على عدة معايير هي التاريخ الوظيفي، القدرات العلمية المناسبة للمنصب، جودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات، مضيفاً أنه قدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.



جدير بالذكر أن قائمة المرشحين لمنصب مدير عام لإدارة الشئون الهندسية تضم كل من: المهندسة نهي سمير، المهندس عادل محمود، المهندس صلاح عبدالجابر، المهندس عبدالجواد أبو علي، المهندس حسين محمدين، وبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الحسابات والموازنة هم محمود محمد حمدان، جمال خيري زيد، سيد بدوي، تهاني عرفه وعفت حلمي.