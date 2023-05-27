ضبط 12553 قضية سرقة تيار كهربائي

شنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية عدة حملات أمنية مُكثفة حققت نتائج كبيرة.

ففي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

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أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1833) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12553) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 193 قضية ضرائب

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (193) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (100) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) .

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هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار في المُجتمع المصري.

وتشن أجهزة الوزارة حملات يومية مُكثفة في مجالات مُختلفة لضبط المُخالفين والمُجرمين بكافة صورهم وأشكالهم.

وتأتي تلك الجهود في إطار مساعي الدولة في إنفاذ القانون على الجميع داخل المُجتمع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وفي سياقٍ آخر، تعرض 5 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات ظاهرية اليوم السبت خلال مشاجرة بينهما بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز شرطة الواسطى شمال المحافظة.