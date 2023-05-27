فريق الميني فوتبول بالمنيا يصل للمباراة النهائية ببطولة الجمهورية

تمكن مركز شباب مدينه المنيا أ ، من الوصول المباراة النهائية لدرع الدورى المصرى للمينى فوتبول،. فى سابقة هى الأولى بالمنيا، بعد الإحتجاج المقدم من مركز شباب مدينة المنيا أ، للإتحاد المصرى للمينى فوتبول، بالطعن فى نتيجة مباراة المركز مع نادى ناصر اسيوط ، لوجود مخالفات فى قيد اللاعبين وثبوت الواقعة، فتم إعادة المبارة قبل النهائية بين مركز شباب مدينة المنيا أ ، ومركز شباب النخاس بالشرقية ، والتى انتهت بفوز فريق المركز واحد صفر وصعوده للمبارة النهائية، ويقود الفريق المدير الفنى الكابتن هيثم العربى، والمدير الإدارى الكابتن وليد عبدالقادر، ونتمنى لهم التوفيق فى المباراة النهائية.

وعلى صعيد اخر تم بمركز شباب سواده توزيع الجوائز على الاعضاء الفائزين، في مسابقات شهر مايو 2023 ، في حضور بعض اعضاء مجلس الاداره وبعض موظفين المركز ومدير المركز، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، واشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديريه للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا