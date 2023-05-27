قائمة برشلونة لمباراة مايوركا بالدوري الإسباني.. استبعاد أراوخو

قائمة برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة البرسا لمواجهة ريال مايوركا، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني.



وقرر المدرب تشافي استبعاد رونالد أراوخو وبيدري، فيما عاد إلى البرسا، المدافع الفرنسي جوليس كوندي.



قائمة برشلونة ضد ريال مايوركا:



تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا –سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو تيناس- أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي.



حصد برشلونة لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم للمرة 27 في تاريخه، ويعتلي البرسا جدول الترتيب ويملك 85 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.



ويلعب فريق برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب الدوري الإسباني قبل ثلاث جولات، ويسعى إلى تحقيق الفوزعلى ملعبه في آخر مباراة له هذا الموسم على قلعة كامب نو.



فيما يسعى ريال مايوركا، إلى تحقيق الانتصار ليواصل حصد النقاط بعد انتصاره على فالنسيا في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على آماله في المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



على الجانب الآخر، كشف برشلونة في بيان رسمي عن رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم جوردي ألبا عن البارسا خلال اللحظات الأخيرة الماضية.



وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة سيوجه الشكر للاعبه جوردي ألبا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تنازل اللاعب عن 50% من راتبه المؤجل لدى النادي الكتالوني.

كتب برشلونة عبر الموقع الرسمي له وحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، والذي جاء فيه: "اتفق النادي مع جوردي ألبا على إنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته".



وتابع البيان: "يعرب نادي برشلونة عن الامتنان الشديد لجوردي ألبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية خلال مسيرته داخل برشلونة مع كل أفراد عائلة البلوجانا".

وأكمل نادي برشلونة البيان: "البارسا يتمنى كل التوفيق والنجاح لجوردي ألبا في المستقبل".

