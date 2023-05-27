توريد 343 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال التوريد لمحصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 343718 طن و360 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة ، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.