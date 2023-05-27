ضبط 10 قطع سلاح ناري دون ترخيص في حملة أمنية بسوهاج

وجه اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بحملة أمنية موسعة بنطاق المديرية لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر، بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقا وفرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن .

تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

أسفرت جهود الحملة التي استهدفت مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقادها ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث المراكز عن ضبط الآتي :- (10) قطع سلاح ناري متنوعة دون ترخيص (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى) بحوزة (10متهمين) وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85) حكم قضائى متنوع.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .